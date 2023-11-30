Galatasaray'ın yıldızından transfer kararı: Yüzde 50-50

Galatasaray'ın sezon başından bu yana takımın önemli isimlerinden biri olan Belçikalı forvet Dries Mertens, ülkesindeki basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı'na son dönemde çağrılmamasıyla ilgili olarak "Milli takıma alınmamak beni üzmez. Milli takım teknik direktörü Roberto Martinez ile samimi bir görüşme yaptık. Bana durumu açık ve net bir şekilde anlattı. Kendisine saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.





Mertens ayrıca mevcut kulübü Galatasaray ile olan sözleşmesinin haziran ayında sona ereceğini hatırlatarak, geleceği hakkında ipuçları verdi. Belçikalı yıldız "Futbol kariyerimi noktalayıp noktalamayacağıma dair şu an için yüzde 50-50'lik bir ihtimal görüyorum." dedi.

Eski takımı Anderlecht'ten gelen teklifle ilgili de konuşan Mertens, "Eğer Anderlecht teknik direktörü Vincent Kompany beni takımında bir sezon daha oynatmak isterse, teklifini kabul etmem." ifadesini kullandı.

Böylece Dries Mertens'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ederken, taraftarlar oyuncudan yeni sezonda da sarı-kırmızı formayı giyebilmesi için temennide bulundular.