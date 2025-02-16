Galatasaray, Kemerburgaz Tesisleri'nde Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde İlk İdmanını Gerçekleştirdi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni tesislerinde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu mücadele için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yürüten Galatasaray, antrenmanlarının ilkini gerçekleştirdi.

Galatasaray Kulübünden edinilen bilgiye göre, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve iki grup halinde yapılan pas çalışmaları ile devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye hareket edecek.