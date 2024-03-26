Galatasaray peşindeydi: Rıdvan Yılmaz kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in ara transfer döneminde adı geçen Galatasaray ile Rıdvan yılmaz için kulüpten kesin karar çıktı. Genç isim fazla forma giymek istediğini bu nedenle takımdan ayrılacağını açıkladı. Angelino'nun ayrılığı sonrasında kesin olanrak sol bel takviyesi yapılmaya başlandı. Transfer dönemi kapanırken Rıdvan Yımaz'ın geleceğinin netleştiği öğrenildi.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA VEDA ETTİ
A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynanacak hazırlık maçında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz, sol üst uyluk adalesinden sakatlık yaşaması sonrasında kadrodan çıkarıldığı belirtildi. TFF'den gelen son dakika açıklamasıyla berabr Avusturya ile 26 Mart ile Salı günü özel maç oynanırken A Milli Takımının aday kadrosunda zorunlu değişiklik yapıldığı bildirildi.
RIDVAN YILMAZ'DAN KARAR AÇIKLAMASI
Sezonun ilk bölümünde sıklıkla takımın sol beki Barisic'in arkasında yedek olan yer alan oyuncu son zamanlarda formayı eline aldı. Devre arasında Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yılmaz, İşkoç ekibi önümüzdeki transfer zamanında göndermeyi düşündüğünü belirtti. Barisic ile yolları ayrılmaya hazırlanan Rangers'in Rıdvan'ı takımda tutacağı bilgisi geldi.
Trendyol Süper Lig'in ara transfer döneminde adı geçen Galatasaray ile Rıdvan yılmaz için kulüpten kesin karar çıktı. Genç isim fazla forma giymek istediğini bu nedenle takımdan ayrılacağını açıkladı. Angelino'nun ayrılığı sonrasında kesin olanrak sol bel takviyesi yapılmaya başlandı. Transfer dönemi kapanırken Rıdvan Yımaz'ın geleceğinin netleştiği öğrenildi.
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