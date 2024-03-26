Bist 100
8.899,55 1%
DOLAR
32,2 0,29%
EURO
35,01 0,35%
ALTIN
2.262,57 1,34%

Galatasaray peşindeydi: Rıdvan Yılmaz kararını verdi

Yeni sezon için transfer çalışmaları hız kazanırken Galatasaray'ın radarında o isim yer aldı. Rıdvan Yılmaz'ın geleceği netleşmeye başlarken Rangers, milli isim için açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 13:12
Galatasaray peşindeydi: Rıdvan Yılmaz kararını verdi

Trendyol Süper Lig'in ara transfer döneminde adı geçen Galatasaray ile Rıdvan yılmaz için kulüpten kesin karar çıktı. Genç isim fazla forma giymek istediğini bu nedenle takımdan ayrılacağını açıkladı. Angelino'nun ayrılığı sonrasında kesin olanrak sol bel takviyesi yapılmaya başlandı. Transfer dönemi kapanırken Rıdvan Yımaz'ın geleceğinin netleştiği öğrenildi.
rıdvan yılmaz
MİLLİ TAKIM KADROSUNA VEDA ETTİ
A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile oynanacak hazırlık maçında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz, sol üst uyluk adalesinden sakatlık yaşaması sonrasında kadrodan çıkarıldığı belirtildi. TFF'den gelen son dakika açıklamasıyla berabr Avusturya ile 26 Mart ile Salı günü özel maç oynanırken A Milli Takımının aday kadrosunda zorunlu değişiklik yapıldığı bildirildi.

RIDVAN YILMAZ'DAN KARAR AÇIKLAMASI
Sezonun ilk bölümünde sıklıkla takımın sol beki Barisic'in arkasında yedek olan yer alan oyuncu son zamanlarda formayı eline aldı. Devre arasında Galatasaray'ın gündeminde yer alan Yılmaz, İşkoç ekibi önümüzdeki transfer zamanında göndermeyi düşündüğünü belirtti. Barisic ile yolları ayrılmaya hazırlanan Rangers'in Rıdvan'ı takımda tutacağı bilgisi geldi.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

A101 yine yaptı yapacağını! Bu ürünlerin tamamını 12 TL'ye raflara dizdi!

A101 yine yaptı yapacağını! Bu ürünlerin tamamını 12 TL'ye raflara dizdi!

3 emekli maaşı ödeyene 1 milyon TL kredi veriliyor! İbre tersine döndü

3 emekli maaşı ödeyene 1 milyon TL kredi veriliyor! İbre tersine döndü

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
5
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler: 'Çekiliyorsa çekilsin'
6
Konyaspor'a transfer yasağı: 3 dönem transfer defteri kapandı
7
Okan Buruk'un Mertens planı ortaya çıktı

Ziraat Bankası IBAN'ı olan dikkat! 2500 TL bayram harçlığı yattı hemen kontrol edin

Milyonlarca kişiye sabah 09.00'da duyuruldu! 1 Temmuz'da ödemeler hesaba yatacak

3 emekli maaşı ödeyene 1 milyon TL kredi veriliyor! İbre tersine döndü

Türk kahvesini fokur foku köpürten teknik! Köpüksüz kahve kalmayacak

Hükümetten 4A 4B'liye yüzde 50 zam açıklaması: Yeni müjde verildi

İslam Memiş'ten altın fiyatlarında pik uyarısı! O tarihi bekleyen altın zengini olacak

A101 yine yaptı yapacağını! Bu ürünlerin tamamını 12 TL'ye raflara dizdi!

3 milyon kişiye ek promosyon ödemesi müjdesi: Bunu yapana 8 gün sonra 5.000 TL ödenecek

WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son

Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Altın fiyatlarında ralli başladı! Uzman isimden altın borçlularını korkutan uyarı

Bacaklarım kalın diye üzülmeyin! Bu karışım bacakları çubuk gibi inceltiyor