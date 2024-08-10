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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Maç Sonrası Açıklamalar

Okan Buruk, Hatayspor karşısındaki galibiyet sonrası takımın performansı ve transfer durumu hakkında bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 01:06
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Maç Sonrası Açıklamalar

Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u geriden gelerek 2-1 yenmenin mutluluğunu yaşadı. RAMS Park'ta gerçekleşen mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Rakibi kalemize yaklaştırmadık ama sürpriz bir gol yedik. Son ana kadar maçın içindeydik" dedi.

Önemli Bir Galibiyet Aldık

Maçın zorluklarına değinen Buruk, "İlk yarıda yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Rakip defansif oynayacağını biliyorduk ve buna göre hazırlık yapmıştık. Yine de galip geldiğimize inanıyorum" ifadesini kullandı. Kendi Sahamızda Kazanmak Önemli

Galibiyetin kendi sahasında alınmasının önemine dikkat çeken tecrübeli teknik direktör, "Kazanma isteği ve hırsı ile taraftarımızın desteği birleşince ne kadar güçlü olabileceğimizi gösterdik. Hep birlikte daha da iyisini yapabileceğiz" şeklinde yorum yaptı.

Transfer Süreci ve Zorluklar

Türkiye'ye yabancı oyuncu getirmek konusunda zorluklar yaşandığını belirten Okan Buruk, "Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuyu almak mümkün olmaz. Özellikle Türkiye'ye oyuncu getirmek oldukça zorlu. Transfer için farklı yollar denemek gerekiyor" açıklamasında bulundu. Zaha'nın Durumu Hakkında Bilgiler

Wilfried Zaha'nın transfer görüşmeleri nedeniyle kadroya alınmadığını aktaran Buruk, "Zaha, takımımız için çok önemli bir oyuncu. Performansından memnunuz ve katkı sağlaması için ona güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyanın Önemi

Buruk, sosyal medya etkilerinin farkında olduğunu ancak bunlara takılmadığını belirtti. "Sosyal medyayı önemsemiyorum. Gerçek hayatla sosyal medyayı ayırmak gerekiyor. İki sezondur bu tarz motivasyonlarla başlıyoruz" diyerek düşüncelerini açıkladı.

Transfer Dönemi Devam Ediyor

Son olarak, transfer sürecinin hala devam ettiğini ifade eden Buruk, "Son güne kadar transfer yapma ihtimalimiz var. Bu sezon beklentiler yüksek, takımımızı en iyi hale getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni transfer Elias Jelert'in de Konyaspor maçına hazır olacağını açıkladı.

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