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Galatasaray, Zaha'yı Charlotte'a Kiraladı: 2,8 Milyon Dolar Bedel

Galatasaray, Wilfried Zaha'yı MLS takımı Charlotte'a kiraladı. Kiralama ücreti 2,8 milyon dolar, Zaha ise 2,4 milyon eurodan feragat etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 17:27
Galatasaray, Zaha'yı Charlotte'a Kiraladı: 2,8 Milyon Dolar Bedel

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha’yı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Charlotte FC’ye kiraladığını açıkladı.

Sezon başında Olimpik Lyon’dan ayrılan Zaha'nın kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş olup, deneyimli oyuncu 17 Ocak 2026 tarihine kadar Charlotte’ta forma giyecek.

Galatasaray'ın yayımladığı resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha'nın, Olimpik Lyon ile olan kiralık sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiş ve futbolcunun Charlotte FC’ye geçici transferi konusunda Major League Soccer, L.L.C. ile anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Bu anlaşmaya göre, Charlotte, Galatasaray’a 2 milyon 800 bin ABD Doları tutarında geçici transfer bedeli ödeyecekken, Zaha da ücretinin net 2 milyon 376 bin avroluk kısmından feragat etti.

Zaha’nın, Charlotte ile 15 MLS normal sezon maçı oynaması ya da 15 Aralık 2025 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, kiralama süresi 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Kiralama süresinin uzaması durumunda Charlotte, Galatasaray’a 1 milyon 300 bin dolar ek kiralama bedeli ödemesi yapacak ve Zaha da ücretinin net 800 bin avroluk kısmından feragat edecek.

Ayrıca, 2025 MLS Normal Sezonu’nda Zaha’nın performansına bağlı olarak Charlotte, Galatasaray’a maksimum 1 milyon 100 bin dolar tutarında performans bonusları ödeyecek. Kiralama süresi uzatılırsa, 2026 MLS Normal Sezonu’nda futbolcunun performansına bağlı olarak Charlotte’un Galatasaray’a maksimum 150 bin dolar tutarında ek performans bonusu vermesi de gündemde.

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