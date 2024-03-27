Galatasaraylı Zaha'dan bomba yetkisi yaratan itiraf

Trendyol Süper Ligin sona ermesine 8 hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte detaylar...







GALATASARAY'IN YILDIZI WİLFRİED ZAHA'DAN OLAY AÇIKLAMA! 'TEREDDÜT ETMEDEN GİDERİM'

Sezon başında yoğun çabalar ve yüksek beklentilerin ardından Altın Kırmızı sarılar'ın kadroya kattığı Fildişi Sahilli yıldız, geleceği hakkında konuştu. Wilfried Zaha'nın açıklamaları ülkesinde büyük ilgi gördü.

Wilfried Zaha... Bir dönem Premier Lig'in en beğenilen isimlerinden biriydi. Crystal Palace'ta 8 yıllık macerasında her sezon istatistik sıralamasında üst sıralarda yer alan yıldız oyuncu, bu yaz İngiliz ekibine veda etti. F.Bahçe ve Galatasaray, Crystal Palace'la sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki yıldızın peşinde. Uzun görüşmelerin ardından Zaha, Galatasaray lehine karar verdi ve Kırmızı Sarılar, büyük rakiplerine transfer olmak için ciddi bir girişimde bulundu.

37 MAÇ, 15 GOLE KATKI

Ancak 31 yaşındaki oyuncu büyük emek ve beklentilerle geldi ancak CimBom'da istediğini elde edemedi. Zaha, 37 maça çıkıp 10 kez rakip fileleri sarsıp 5 asist yapmasına rağmen beklentilerin çok yüksek olması nedeniyle taraftarlardan pek fazla takdir göremedi.

KAZANAN KADRODA YOKTU

Bir süredir Fildişi Sahili milli takımında yer almayan ve Fildişi Sahili'nin kazandığı Afrika Uluslar Kupası'na davet edilmeyen Wilfried Zaha, Milli takımla ilgili düşünceleri merak ediliyordu. Deneyimli oyuncu Fildişi Sahili takımıyla ilgili soruları yanıtladı.

'FİLDİŞİ BENİM ÜLKEM'

Zaha'ya tekrar davet edilmesi halinde milli takıma dönmesi için yeşil ışık yakıldı. Başarılı oyuncu, "Fildişi Sahili benim ülkemdir. Milli takıma çağırılırsam hiç tereddüt etmeden oraya dönerim" dedi.