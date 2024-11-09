Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Üzücü Bir Mağlubiyet Yaşadık'

Gaziantep FK'de Şok Mağlubiyet

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Mersin'de Atakaş Hatayspor'a 3-1 yenilerek zor bir hafta geçiren Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, bu mağlubiyetin kendisi için oldukça üzücü olduğunu dile getirdi.

Maç Analizi ve Defansif Başlangıç

İnan, Mersin Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Takımının defansif anlamda tutuk başladığını vurgulayan İnan, bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Baskın Olunması Gereken Anlar

Maç içerisinde oluşturdukları pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen İnan, "Top ayağımızdayken Hatayspor'un eksiklerini, boşluklarını iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Ancak rakip topa sahip olduğunda yerleşim ve konsantrasyona daha fazla odaklanmamız gerekiyordu. Bugün o konuda etkili olamadık," dedi.

Yan Top ve Sarı Kart Tartışması

Hatayspor'un yan toplarda etkili olduğunu bildiklerini belirten İnan, bu pozisyonlara hazırlıklı olduklarını ancak sahada konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını kaydetti. Ayrıca, oyuncusu Bruno Viananın gördüğü kırmızı kart hakkında, kendisine gösterilen sarı kartın nedenini sorguladığını ifade etti. İnan, hakemin kendisine sarı kart gösterdiğini ve bunun nedenini anlayamadığını dile getirdi.

Hakem Kararları Üzerine Eleştiriler

Hakemin verdiği kırmızı kartın yanlış olduğunu savunan İnan, "Bugün hakemin doğru kararlar verdiğini düşünmüyorum. Bir maçı kaybettik ama adil olmayan bir karar ile cezalı duruma düştüm," şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Selçuk İnan, takımının hatalarından ders çıkarması ve ileriye dönük daha iyi bir performans sergilemesi gerektiğine inandığını belirterek, rakipleri Hatayspor'u iyi mücadelelerinden dolayı tebrik etti.