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Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius Şampiyon Oldu

Rytas Vilnius, Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Filou Oostende'yi 109-76 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 23:12
Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius Şampiyon Oldu

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Büyük Final

Manisa'da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan doruktaydı. Finalde Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Belçika ekibi Filou Oostende'yi 109-76'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Final Maçının Detayları

Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda toplam 4 maç oynandı. Litvanya'nın zaferi, baştan sona üstün performans sergileyen Rytas Vilnius'un etkileyici oyunuyla taçlandı.

Diğer Maçlar ve Sonuçlar

Organizasyonda Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes ile karşılaşan Aliağa Petkimspor, 79-68'lik skorla galip gelerek turnuvayı 7. sırada tamamladı.

İtalya'nın Pallacanestro Reggiana ise Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'u 92-79 yenerek 5. sırayı elde etti.

Üçüncülük maçında ise Tofaş, Porsche BBA ekibini 83-72 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Sonuç Olarak

Bu yılki Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'un etkileyici performansı, geleceğin basketbol starlarını izleme fırsatını sundu. Genç yeteneklerin yer aldığı bu organizasyon, spor dünyası için önemli bir platform olmaya devam ediyor.

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Belçika...

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 109-76 mağlup eden Litvanya ekibi Rytas Vilnius, şampiyon oldu. Rytas Vilnius, maçın bitimiyle birlikte kutlama yaptı.

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Belçika...

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 109-76 mağlup eden Litvanya ekibi Rytas Vilnius, şampiyon oldu. Rytas Vilnius, maçın bitimiyle birlikte kutlama yaptı.

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