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Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı

Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor karşısında kritik bir galibiyet alarak ilk 2 şansını sürdürdü. Teknik direktörler değerlendirmelerini yaptı.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 23:46
Gençlerbirliği, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yenerek Kritik Galibiyet Aldı

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk 2 şansımızın devam etmesi çok değerli." dedi.

Eryaman Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Eroğlu, son iki maçlarında puan alamadıkları için galibiyetin önemine dikkat çekti. Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un alt sıralarda yer almasına rağmen deplasmanda elde ettiği başarıların altını çizen Eroğlu, bugün çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini vurguladı.

Eroğlu, "Bu bizim için çok değerli bir maçtı. İkinci yarı yaptığımız hamleler ve oyuncu değişiklikleri tempoyu artırdı. Taktiksel hamlelerimizle beklerimizi öne çıkararak daha etkili olmaya başladık. Antrenmanlarda çalıştığımız şekilde golü bulduk. Bu anlamda da mutluyum. Kritik bir maçtı ve kazanmamız gerekiyordu. Kalan 7 maçta çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.

Cihat Arslan'dan Değerlendirme

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Gençlerbirliği'ni tebrik ederek, "Düzenli bir takıma karşı oynadık. Maçın özeti, yedek kulübemizin bizi zorluyor olmasıdır. Onlar oyuncu değiştirdikçe güçlendi, biz değiştikçe güç kaybettik. Belli noktaya kadar direncimizi ortaya koyduk ve birkaç pozisyona girdik. Belki golü biz atsaydık, farklı bir sonuç olabilirdi." şeklinde konuştu.

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