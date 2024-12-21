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Göztepe, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Göztepe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Maç saat 16:00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:38
Göztepe, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Göztepe, Çaykur Rizespor'u İzmir'de Karşılayacak

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, yarın Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Maç, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Göztepe'nin Lig Durumu

Ligde 25 puan ve averajla 5. sırada bulunan Göztepe, iç sahada hiç yenilgi almadı ve son 6 maçını kayıpsız geçti. Ancak takımda Kubilay Kanatsızkuş, Isaac Solet, David Fofana, Taha Altıkardeş ve Ahmet Ildız sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor ile Tarihi Randevu

Göztepe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde 13. kez karşılaşacak. Şimdiye kadar oynanan 12 maçta Göztepe, 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 6 beraberlik elde etti. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 19 gol gördü. İzmir'deki 6 karşılaşmada ise Göztepe, 4 kez galip gelirken 2 kez de yenildi.

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