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Göztepe'de Sezon Hazırlıkları ve Teknik Direktör Stoilov'un Açıklamaları

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, takımın eksikliklerini ve sezon öncesi hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:00
Göztepe'de Sezon Hazırlıkları ve Teknik Direktör Stoilov'un Açıklamaları

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un Sezon Öncesi Açıklamaları

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, sezon hazırlıklarına devam ettiği Slovenya'da takımın eksiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Stoilov, "Dinamizmimizi geliştirmemiz, taktiksel ve organizasyon anlamında daha iyi olmamız gerekiyor. Aynı zamanda öz güvenli bir şekilde sahada olmalıyız. Bu konularda gelişirsek çok daha güçlü olacağımızı düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Kamp Süreci ve Hazırlık Maçları

Stoilov, Slovenya kampında yoğun bir programla çalıştıklarını ve organizasyonun oldukça iyi geçtiğini belirtti. "Kamp süresince oynadığımız ilk üç hazırlık maçında takımımızın taktiksel ve fiziksel anlamda en iyisini sergilemek için çabaladığını gösterdik. Futbolcularımız, sahada hem iyi hem de eksik şeyler sergiledi. Pozitif yönlerimiz oldu fakat geliştirmemiz gereken yerler de var," dedi.

Dinamizm ve Güçlenme Vurgusu

Stoilov, özellikle dinamizm konusuna dikkat çekerek, "Geçen sezonun seviyesinin üstünde bir mücadele göstereceğiz ve buna uygun olarak gelişmemiz gerekiyor. Daha iyi taktiksel ve organizasyonel bir yapı kurarsak, aynı zamanda sahada öz güvenle oynarsak, daha güçlü bir ekibe dönüşebiliriz," şeklinde konuştu.

Yeni Oyuncular ve Takviyeler

Yeni transferlerle ilgili yorum yapmanın öncelikle erken olduğunu vurgulayan Stoilov, "Sadece sahada kendilerini göstermeleri gerekir. Yeni oyuncuların katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ancak bazı pozisyonlar için özellikle santrfor bölgesinde ek takviyelere ihtiyacımız var," dedi. Gelecek günlerde bu ihtiyaçlarla ilgili gelişmeler olacağına inandığını da belirtti.

Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden...

Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden...

Sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kentinde sürdüren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

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