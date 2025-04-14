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Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2. olarak yurda döndü ve sporcular çiçeklerle karşılandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 19:56
Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa İkincisi Olarak Yurda Döndü

Grekoromen Güreş Milli Takımı Yurda Döndü

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla adından söz ettiren Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda dönüş yaptı.

Avrupa'da İkinci Oldular

Takım, Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile ekip sıralamasında 2'ncilik elde etti. Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanarak büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sporculardan Açıklamalar

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Avrupa şampiyonu Kerem Kamal, "Kariyerimdeki ikinci altın madalyayı aldığım için mutluyum. Uzun bir süre sonra bu kürsüye tekrar çıktım ve yeni federasyonumuz ile hocalarımızın desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Bu başarıyı geliştirerek dünya çapında madalya kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Gümüş madalya kazanan Hamza Bakır ise, "Bu benim ilk Avrupa şampiyonamdı. Gümüş madalya beni mutlu etti ama finalde altın madalyaya çok yakındık. Hakem kararıyla ikincilik nasip oldu. Yeni federasyonumuz ve ekibimizle bu başarıyı daha da ileriye taşıyacağız," dedi.

Milli sporcular, havalimanındaki hatıra fotoğrafı çekimlerinin ardından oradan ayrıldı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Grekoromen Güreş...

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Grekoromen Güreş...

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, yurda döndü.

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