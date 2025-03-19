Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'e Yükseldi

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında zorlu bir mücadeleye imza attı. Polonya'nın PGE Projekt takımına deplasmanda 3-0 yenilmelerine rağmen, altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükselmeyi başardılar.

Rövanş Maçının Detayları

Ankara'da oynanan ilk maçta PGE Projekt'i 3-1 mağlup eden Halkbank, rövanş mücadelesinde ise Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle mücadeleyi kaybetti.

Ancak, ilk karşılaşmanın avantajını kullanan Halkbank, altın seti 15-12 kazanarak finale yükseldi. Bu önemli zafer, takımın Avrupa’daki başarılarını sürdürme kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.