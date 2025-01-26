Hatayspor, Kasımpaşa ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor

Hatayspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya Konuk Oluyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmana çıkıyor. Kasımpaşa ile oynanacak olan karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin Detayları

Karşılaşmayı yönetecek olan hakem Muhammet Ali Metoğlu, Hatayspor'un bu önemli maçtaki kaderinde belirleyici bir rol üstlenecek.

Ligdeki Durum

Hatayspor, ligde çıktığı 19 maçta yalnızca 10 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Bu durumda olan takım, ligde kalma hedefi doğrultusunda Kasımpaşa karşısında mutlak galibiyet arayışında olacak.