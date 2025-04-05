Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de Coşkuyla Başladı

Mersin'de Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Başladı

Mersin'de, 408 sporcunun katılımıyla düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanlarla başladı. Şampiyonaya Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından ev sahipliği yapılıyor ve etkinlik, Erdemli ilçesi'ndeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Katılımcılar ve Müsabakalar

27 ilden gelen sporcular, silah ve teçhizat kontrollerinin ardından resmi antrenmanlarını tamamladı. Şampiyona, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenleniyor. Müsabakaların başlangıcı ise yarın 10 metre havalı tabanca disipliniyle yapılacak ve ardından 10 metre havalı tüfek disiplininde yarışmalar devam edecek.

Şampiyona Detayları

Şampiyona, 11 Nisan'da sona erecek. Türkiye Atıcılık Federasyonu Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Esra Kılıç Alemdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, atıcılık sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti ve sporculara başarı diledi.

Mersin'de 408 sporcunun katılımıyla düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanlarla başladı. Türkiye Atıcılık Federasyonunca Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen şampiyonaya, 27 ilden 408 sporcu katıldı. Şampiyonada, milli atıcı Yusuf Dikeç (sağda) de yer aldı.

Mersin'de 408 sporcunun katılımıyla düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanlarla başladı. Türkiye Atıcılık Federasyonunca Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde organize edilen şampiyonaya, 27 ilden 408 sporcu katıldı. Şampiyonada, milli atıcı Yusuf Dikeç (sağda) de yer aldı.