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Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Güneysu'yu Yenerek Sezonu Tamamladı

Spor Toto, Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında Güneysu'yu 31-38 yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:50
Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Güneysu'yu Yenerek Sezonu Tamamladı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Heyecan Doruğa Ulaştı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. ve son haftasında, Spor Toto, deplasmanda Güneysu ile karşı karşıya geldi. Güneysu Spor Salonu’nda oynanan bu önemli mücadelede, Spor Toto rakibini 38-31 skorla mağlup etti.

İlk Yarı Eşitlikle Bitti

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da eşit bir performans sergilemesiyle 16-16 berabere bitti. İzleyicilerin büyük bir heyecanla takip ettiği maçta, takımlar arasında sıkı bir mücadele yaşandı.

İkinci Yarıda Üstün Performans

İkinci yarıda, daha etkili bir oyun sergileyen Spor Toto, rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirerek maçın sonuna kadar bu avantajını korudu. Sonuç olarak, Spor Toto, mücadeleyi 38-31 kazanarak sezonu galibiyetle tamamladı.

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