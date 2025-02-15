Hentbolda Nilüfer Belediyespor-Spor Toto Maçı, Vefat Üzüntüsü Nedeniyle Yarıda Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Nilüfer Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan 17. hafta maçı, konuk takımın başantrenörü Serdar Seymen'in ani vefatı nedeniyle yarıda kaldı.
Üçevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısı, Nilüfer Belediyespor'un 16-8'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala, rahatsızlanan Spor Toto Başantrenörü Serdar Seymen, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan muayenelerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Seymen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karşılaşmanın, Seymen'in vefatının ardından yarıda kalmasının ardından, ileri bir tarihte tamamlanacağı bildirildi.