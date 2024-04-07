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Hull City, 6 maç yenilgi serisini Cardiff City ile bozdu!

Peş peşe yenilgi alan Hull City sonunda şanssızlığını kırdı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 14:07
Hull City, 6 maç yenilgi serisini Cardiff City ile bozdu!

Hull City 6 maçlık mutsuzluğu 3-1'lik galibiyetle bozdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HULL CITY SONUNDA GALİBİYET ALDI

Hull City ligin 41. haftasonda Cardiff City ile karşılaştı. Hull City 6 maçlık yenilgiyi 3-1'lik galibiyetle bozdu. Golleri 32. ve 44. dakikada Fabio Carvalho, 59. dakikada Philogene Bidace attı. İkinci golün asisti Ozan Tufan tarafından gelirken Cardiff'in tek golü 57. dakikada Ahearne Grant tarafından atıldı. 

hull city sonunda galibiyet aldı

Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür maçta 76 dakika forma giydi. Hull City 6 maçtır gelen yenilgiler sonrasında bu galibiyetle puanını 61'e yükseltti, Cardiff City puanı ise 56 puanla kaldı. Hull City bir sonraki maçta Middlesbrough ile karşılaşacak. 

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