İbrahim Hatipoğlu’ndan Gençlere Kariyer Tavsiyesi — İşte Mühendis 25

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Balıkesir Üniversitesi'nin 'İşte Mühendis-Endüstriyel Kariyer Fuarı 25'inde öğrencilerle kariyer deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:05
İbrahim Hatipoğlu’ndan Gençlere Kariyer Tavsiyesi — İşte Mühendis 25

İbrahim Hatipoğlu'ndan gençlere kariyer mesajı

Balıkesir Üniversitesi Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET) tarafından düzenlenen "İşte Mühendis-Endüstriyel Kariyer Fuarı 25", öğrenciler ile sektör temsilcilerini buluşturdu.

Etkinlik ve katılımcılar

Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte farklı sektörlerden firmalar, açtıkları tanıtım ve kariyer stantlarıyla öğrencilere staj, kariyer planlaması ve istihdam imkanları hakkında doğrudan bilgi sundu. Gün boyu süren fuarda öğrenciler firma yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Panellerde öne çıkanlar

Fuar kapsamındaki panellerde alanında uzman konuşmacılar, iş dünyasındaki güncel gelişmeler, sektör beklentileri ve kariyer yolculuklarına dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Hatipoğlu'nun konuşması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve Egebant A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, konuk konuşmacı olarak yer aldığı panelde yöneticilik deneyimlerini, liderlik ve kurumsal yapıda başarılı olmanın ipuçlarını aktardı. Panel, Bekki Group Beksan Genel Koordinatörü Halit Akçal tarafından yönetildi ve Hatipoğlu'nun değerlendirmeleri öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Kapanış ve teşekkür

Panelin ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl panelistlere plaket takdim etti. "İşte Mühendis - Endüstriyel Kariyer Fuarı 25", hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Prof. Dr. Fatih Satıl ayrıca Topluluk Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özay Umut Türkan ve topluluk üyesi öğrencilerden gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

