Iğdır FK, Fatih Karagümrük Maçına Hazır
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde antrenman yaptı. Futbolcular, idmanda ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Maç, yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Solwie Energy Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.