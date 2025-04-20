Iğdır FK, Play-Off Hedefi İçin Sakaryaspor'u Bekliyor

Iğdır FK, Play-Off Hedefi İçin Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, sezonun son bölümünde üst üste galibiyetler alarak play-off'larda mücadele etmeyi amaçlıyor. Ligin 35. haftasında yarın Sakaryaspor'u konuk edecek olan Iğdır FK, bu maçtan 3 puanla ayrılıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.

Çağdaş Çavuş'tan Ağırlıklı Açıklamalar

Teknik direktör Çağdaş Çavuş, göreve geldiği günden bu yana takımının durumunun olumlu yönde geliştiğini söyledi. Çavuş, "Oynadığımız 12 maçta dışsal etkenlerin kaybettirdiği puanlar oldu. Ancak, şu anda takımın enerjisinden son derece memnunum. İyi bir noktadayız" dedi.

Play-Off İçin Hayati Maç

Çavuş, Sakaryaspor maçıyla ilgili olarak, "Bu maçı kazanmalıyız. Kendimizi play-off grubunun içine çok daha yaklaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, Yeni Malatyaspor ile oynanacak sonraki karşılaşmanın da kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Aday Olmaktan Umutlu

Iğdır'ın geçmiş tecrübeleriyle play-off'larda başarılı olma potansiyeline sahip olduğunu belirten Çavuş, "İlk eleme maçındaki sonuçla birlikte Süper Lig'in en büyük adaylarından biri biziz. Umut ediyorum ki bu hikayeyi güzel bir şekilde sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, normal sezonun son bölümünde üst üste galibiyetler alıp play-off'ta mücadele etmeyi hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, normal sezonun son bölümünde üst üste galibiyetler alıp play-off'ta mücadele etmeyi hedefliyor.