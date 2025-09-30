Israel-Premier Tech, Giro dell'Emilia'dan Güvenlik Nedeniyle Çıkarıldı

Israel-Premier Tech takımı, İtalya'da düzenlenecek Giro dell'Emilia yol yarışından çıkarıldı.

Organizatörden açıklama

GS Emilia başkanı Adriano Amici, çıkarılma kararının sporcuların, teknik personelin ve seyircilerin güvenliği için alındığını bildirdi.

Amici, kamu güvenliği nedeniyle bu kararı almak zorunda olduklarını ve hem Israel-Premier Tech sürücüleri hem de diğer sürücüler için çok fazla tehlike olabileceğini vurguladı.

Yarışın tarihi

Her yıl Bologna'da düzenlenen Giro dell'Emilia yol bisiklet yarışı bu sene 4 Ekim'de yapılacak.