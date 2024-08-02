İsveçli Yelken İkilisi Altın Madalyayı Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

2024 yaz olimpiyatları, Paris'te yelken müsabakaları ile devam ederken, kadınlar skiff kategorisinde büyük bir rekabet yaşandı.

İsveçli İkili Altın Madalya Aldı

Marsilya'da düzenlenen yelken yarışlarında İsveçli sporcular Vilma Bobeck ve Rebecca Netzler, muhteşem performanslarıyla altın madalyanın sahibi oldular.

Diğer Dereceler

Yarışların ikinci sırasında ise İtalya'dan Jana Germani ve Giorgia Bertuzzi yer alarak gümüş madalyayı kazandılar. Bronz madalya ise Hollanda'dan Odile van Aanholt ve Annette Duetz çiftinin oldu.