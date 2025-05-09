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İtalya Bisiklet Turu 2025 Arnavutluk Etabı Start Aldı

İtalya Bisiklet Turu 2025'in Arnavutluk ayağı Dıraç'ta başladı, Tiran ve Avlonya'da devam edecek.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 16:09
İtalya Bisiklet Turu 2025 Arnavutluk Etabı Start Aldı

İtalya Bisiklet Turu 2025, bisiklet sporunun prestijli organizasyonları arasında yer alan 108’inci edisyonuyla Arnavutluk ayağını Dıraç kentinde başlattı.

Dıraç'tan başlayan tur, Tiran'da sona erecek. Toplamda 180 sporcu, bugünkü etapta 160 kilometre pedal çevirecek.

İtalya Bisiklet Turu'nun ikinci ve üçüncü etapları ise Arnavutluk'un Tiran ve Avlonya şehirlerinde 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Tiran'daki ikinci etapta 13,7 kilometre, Avlonya'daki üçüncü etapta ise tekrar 160 kilometre yol alınacak.

Toplam 23 ekibin katıldığı bu önemli yarış, 1 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da sona erecek.

Aralık 2024 ayında, İtalya Bisiklet Turu'nun "Grande Partenza" (Büyük Başlangıç) olarak adlandırılan açılış etabının Arnavutluk'ta düzenleneceği kararı alınmıştı. Bu durum, Arnavutluk hükümeti tarafından, uluslararası etkinlikler haritasında ülkenin yerini alma açısından kayda değer bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından olan ve bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya...

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından olan ve bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu 2025'in (Giro d'Italia 2025) Arnavutluk ayağı başkent Tiran'ın batısındaki liman kenti Dıraç'ta başladı. İtalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı Dıraç kentinden başlarken, Tiran'da sona ererek. Sporcular toplamda 160 kilometre pedal çevirecek. Turun ilk etabı 180'in üzerinde sporcunun katılımıyla, çok sayıda vatandaşın tezahüratı eşliğinde start aldı.

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından olan ve bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya...

Bisiklet sporunun en prestijli organizasyonlarından olan ve bu yıl 108’ncisi düzenlenen İtalya Bisiklet Turu 2025'in (Giro d'Italia 2025) Arnavutluk ayağı başkent Tiran'ın batısındaki liman kenti Dıraç'ta başladı. İtalya Bisiklet Turu'nun ilk etabı Dıraç kentinden başlarken, Tiran'da sona ererek. Sporcular toplamda 160 kilometre pedal çevirecek. Turun ilk etabı 180'in üzerinde sporcunun katılımıyla, çok sayıda vatandaşın tezahüratı eşliğinde start aldı.

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