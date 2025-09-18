Jose Mourinho Benfica'ya döndü: 'Fenerbahçe'ye gitmek hataydı'

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:14
Benfica, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için resmi imza töreni düzenledi. 62 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Mourinho, basın toplantısında 25 yıl sonra Portekiz ekibine dönerek kendi seviyesine ulaştığını söyledi.

Fenerbahçe kararı: Hata ama pişman değil

Mourinho, Fenerbahçe'ye gitmekle yanlış karar verdiğini ama pişman olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam sözlerinde, "Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde teknik direktörlük yapmak. Kariyerim zengindi, farklı ülkelerde teknik direktörlük yaptım, yanlış bir karar verdim ama pişman değilim. Ancak neyi iyi neyi kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar elimden gelenin en iyisini yaptım." ifadelerine yer verdi.

Şampiyonlar Ligi ve takım kimliği

Mourinho, Fenerbahçe'de görevli olduğu dönemde Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçına değinerek, Benfica'nın 10 kişi kalmasına rağmen turu atlamasını övgüyle anlattı. Ayrıca Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'a 3-2 yenilmesine atıfta bulunarak, "Her zaman kazanamayacağız ama iki gün önce olduğu gibi kaybedemeyiz. İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı 30 dakika bir kişi eksik oynayıp olumlu bir sonuç almayı başaran Benfica, işte kendimi özdeşleştirdiğim Benfica budur." dedi.

Yeniden bir araya gelecek isim

Deneyimli teknik adamın Benfica'da, bir dönem Fenerbahçe'nin sportif direktörü olan Mario Branco ile yeniden birlikte çalışacağı belirtildi.

