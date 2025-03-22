Kaan Ayhan A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı

Kaan Ayhan, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:13
Kaan Ayhan A Milli Takım Aday Kadrosundan Çıkarıldı

Kaan Ayhan'ın Kadrodan Çıkarılma Sebebi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı. Kaan Ayhan, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den Yapılan Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı resmi açıklamada, 'Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı.' ifadesi yer aldı.

Milli takımın bu kadro değişikliği, yarınki maç öncesinde takımın stratejisini etkileyecek gibi görünüyor. Kaan Ayhan'ın yerine alınacak oyuncunun kim olacağı ise merakla bekleniyor.

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