Kaçkar Dağları'nda Heliski Heyecanı 12. Haftasında Devam Ediyor

Rize'nin eşsiz doğasında, Kaçkar Dağları'nda düzenlenen helikopterli kayak etkinliği olan heliski heyecanı devam ediyor. Bu etkileyici spor dalı, dünya genelinde sayılı merkezlerde uygulanmakta ve Türkiye'de sadece Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilmektedir.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçılar, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli bölgelerle dolu müthiş bir manzara eşliğinde kayma imkanı buluyor. 2005 yılından beri Çamlıhemşin, İkizdere ve Artvin'in Yusufeli ilçelerindeki Kaçkar Dağları'nda düzenlenmektedir.

Çamlıhemşin'in Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'ndaki heliski etkinliği, Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından Türkiye ve İsviçre ortaklığı ile yürütülmektedir. Ocak ayının ikinci haftasında iki helikopterle başlayan etkinlik, 12. haftasına girmiş olup, şimdiye kadar yaklaşık 200 sporcu bu deneyimi yaşadı.

Elverişli hava koşulları ve kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olduğu alanlarda, sporcuların güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. Heliski etkinliğinin, iki hafta içinde sona ermesi bekleniyor.

Rize'de Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı devam ediyor. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Rize'de Kaçkar Dağları'nda helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" heyecanı devam ediyor. Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.