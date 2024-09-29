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Kapadokya'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Düzenlendi

Nevşehir Uçhisar'da geleneksel okçuluk müsabakaları yapıldı. 126 sporcu katıldı, etkinlik büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:47
Kapadokya'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Düzenlendi

Kapadokya'da Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Düzenlendi

3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, Nevşehir'in Uçhisar beldesinde, Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde gerçekleşti. Peribacalarıyla ünlü vadi içinde düzenlenen bu etkinlik, bölgedeki çeşitli kuruluşların işbirliği ile organize edildi.

Etkinliğin Detayları

Valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen bu organizasyonda 126 sporcu, farklı kategorilerde yarıştı. Sporcular, peribacaları arasına kurulan hedef platformlarına ok atarak yeteneklerini sergiledi.

Katılımcılardan Beklentiler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Bölgede yıl boyunca birçok spor dalında etkinlik düzenliyoruz. Katılımcıların geleneksel okçuluk malzemeleri ve kıyafetleriyle güzel bir görüntü oluşturacağını düşünüyorum. Güzel bir lokasyon seçtik, yarışmacılar burada hem yarışacak hem de bölgenin doğasının tadını çıkaracaklar." ifadelerini kullandı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı...

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü öncülüğünde peribacalarıyla kaplı vadi içinde düzenlenen 3. Geleneksel Kapadokya Okçuluk Müsabakaları, valilik, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Uçhisar Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu işbirliğiyle düzenlendi. Organizasyonda 126 sporcu kategorilere ayrılarak peribacalarıyla kaplı alanda kurulan hedef platformlarına atış yaptı.

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