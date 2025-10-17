Karaman'da Başladı: Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası

Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Merkez Spor Salonu pistinde başladı; 16 ilden 268 sporcu 200 metre yarışlarında mücadele ediyor. Final 19 Ekim'de.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 16:44
16 ilden 268 sporcu Merkez Spor Salonu'nda yarışıyor

Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan organizasyon olarak Karaman'da başladı.

Yarışmalar, Merkez Spor Salonu yerleşkesindeki tekerlekli paten pistinde gerçekleştiriliyor.

Organizasyona 16 ilden 268 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 11, 13, 15, 17, 19 ile 19+ yaş altı kategorilerinde 200 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Şampiyona, 19 Ekim'de düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

