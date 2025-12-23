DOLAR
Karşıyaka, Tire 2021 FK'yı 2-1 Yenerek Devreyi Galibiyetle Kapattı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta maçında Tire 2021 FK’yı 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle kapadı; puan 36, ara transferde 2-3 takviye planlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:59
TFF 3. Lig 4. Grup 15. hafta maçında konuk ettiği Tire 2021 FK karşısında geriye düşmesine rağmen oyunu lehine çeviren Karşıyaka, mücadeleyi 2-1 kazanarak devre arasına galibiyetle girdi.

Maçın özeti

İzmir temsilcisi, ilk yarıda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada geri dönüş yaparak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Karşıyaka puanını 36'ya yükseltti ve lider Belediye Kütahyasspor'u 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Transfer ve teknik ekip

Kulüpten edinilen bilgilere göre Karşıyaka devre arasında kadrosunu güçlendirmek için yoğun çalışma yürütecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün özellikle hücum hattına üretken bir oyuncu istediği belirtilirken, yeşil-kırmızılıların ara transfer döneminde 2-3 takviye yapması bekleniyor.

İç saha performansı

Karşıyaka, ligin ilk devresinde taraftarının önünde dikkat çekici bir performans sergiledi. Evindeki 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden ekip, içeride toplam 22 puan topladı ve ligin en başarılı iç saha takımı konumuna yükseldi.

Genel performans ve hedefler

Yeşil-kırmızılılar ilk 15 maçlık periyotta yalnızca Eskişehirspor deplasmanında mağlup oldu. Toplamda 11 galibiyet ve 3 beraberlik ile 36 puana ulaşan Karşıyaka, ligin ikinci yarısının ikinci haftasında sahasında Belediye Kütahyaspor'u ağırlayacak ve bu maçtan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden almak istiyor.

