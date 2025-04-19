Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'u 2-0 Önde Tamamladı

Kasımpaşa, Net Global Sivasspor'u 2-0 ile Geçti

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ev sahibi Kasımpaşa, Net Global Sivasspor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk Gol 6. Dakikada Geldi

Kasımpaşa, maça hızlı başladı ve 6. dakikada öne geçti. Da Costa'nın topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Fall, sert bir vuruş yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu Can Keleş, penaltı noktası üzerinde düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

İkinci Gol 34. Dakikada Geldi

27. dakikada Uğur Çiftçi'nin arka direkteki pasıyla tehlike yaratan Simic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti. 30. dakikada ise Kasımpaşa, etkili bir atakla daha kaleyi yokladı. Da Costa'nın ceza sahasında vurduğu top, tekrar Ali Şaşal Vural'dan döndü ama bu sefer Young oyuncu Can Keleş şutunu atmayı başaramadı.

Fakat 34. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Da Costa'nın pasında, savunmanın arkasına hareketlenen Fall, pozisyonu değerlendirdi ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Penaltı Kaçtı

41. dakikada Net Global Sivasspor, penaltı kazandı. Ceza sahasında yaşanan elle oyuncu müdahalesi sonrası hakem Ali Şansalan, VAR incelemesiyle pozisyonu değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Manaj, kaleci Gianniotis'i geçemedi. Ancak dönen topu Uğur Çiftçi ağlara yolladı; fakat VAR, Uğur'un ceza sahasına girmesi nedeniyle bu golü geçersiz saydı.

İlk yarının son anlarında, Kasımpaşa'nın Ben Ouanes ile geliştirdiği atakta Aytaç Kara'nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kasımpaşa oyuncusu Nuno Miguel da Costa Jóia (18) ile Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi (solda) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kasımpaşa oyuncusu Nuno Miguel da Costa Jóia (18) ile Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi (solda) mücadele etti.