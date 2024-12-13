Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig 16. Haftasında Kasımpaşa'nın Galibiyeti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Önemli Anlar
Mücadelede, ilk tehlikeli atak 48. dakikada Eyüpspor'dan geldi. Caner Erkin'in sol iç kulvardan kullandığı serbest vuruş, kaleci Gianniotis tarafından kornere çelindi.
Devamında, 52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Winck'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hajradinovic'in şutu az farkla auta gitti.
57. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in asistinde Brekalo ile 1-0 öne geçti. Brekalo'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak uzak köşeye gitti.
77. dakikada Kasımpaşa, Winck'in ceza sahasına ortasında Brekalo'nun kafa vuruşunu direğin yanından dışarı gitti.
82. dakikada Kasımpaşa, ikinci golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Fall'ın pasıyla ceza sahasına giren Hajradinovic, topu penaltı noktası yakınındaki Barak'a çıkardı. Barak, düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.
89. dakikada Emre Mor'un ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Bruno'nun çektiği şutta, kaleci Gianniotis'in müdahalesi ile top kornere gitti.
Karşılaşmanın son bölümünde 90+1. dakikada Brekalo'nun pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Barak, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top önce direğe, ardından kaleciye çarparak kornere gitti.
Sonuç olarak, mücadeleyi Kasımpaşa, 2-0'lık skorla kazandı.