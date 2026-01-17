Kayseri'de U18 ve U14 Amatör Maçları Kar Nedeniyle Ertelendi

Kayseri'de U18 ve U14 Amatör Maçları Ertelendi

Yoğun kar yağışı merkez ve ilçelerde müsabakaları etkiledi

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle bugün oynanması planlanan U18 Ligi ve U14 Ligi müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.

Konuyla ilgili olarak, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kayseri Futbol İl Temsilciliği tarafından merkez ve ilçelerde yapılan kontrollerin ardından, 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabakaların kaydırılarak ertelendiği duyuruldu.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün oynanacak olan U18 ve U14 müsabakalar yoğun kar yağışı dolayısıyla kaydırılarak ertelenmiştir".

Kar yağışının seyri ve yeni müsabaka tarihleriyle ilgili açıklamaların ilgili federasyon ve il temsilciliği tarafından duyurulacağı bildirildi.

