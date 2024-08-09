Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile Anlaşma Sağladı

Kayserispor'dan Yeni Transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Kayserispor'da geçirerek önemli bir performans sergilemişti.

Sözleşme Detayları

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu. Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş'tan kiralanmış ve Kayserispor formasını giyerek 29 lig maçında 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Yılmaz'ın Katkıları

Yetenekli orta saha oyuncusu, Kayserispor'un oyununa önemli katkılarda bulunarak takımın başarısında rol oynadı. Taraftarlar, Yılmaz'ın bu sezonki performansını merakla bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, 2023-2024 sezonunda kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı (solda), 2024-2025 sezonu için 1 yıllığına daha renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, 2023-2024 sezonunda kadrosunda kiralık oynayan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı (solda), 2024-2025 sezonu için 1 yıllığına daha renklerine bağladı.