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Kayserispor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor, 13 Nisan'da Kasımpaşa ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:09
Kayserispor, Kasımpaşa Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Kayserispor'un Kasımpaşa Hazırlıkları

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kar yağışı altında yapıldı. Antrenman, pas ve baskı çalışmalarıyla başladı, ardından futbolcular çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bellona Kayserispor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçına hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, kulüp tesislerindeki idmanla sürdürdü. Yoğun kar yağışı altında yapılan antrenmana Attamah da katıldı.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, kulüp tesislerindeki idmanla sürdürdü. Yoğun kar yağışı altında yapılan antrenmana Attamah da katıldı.

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