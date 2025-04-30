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Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten Mücadele Mesajı: "5 Maçımız Var, Devam Etmeliyiz"

Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic, ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Takımın performansına güvendiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 17:32
Kayserispor Teknik Direktörü Jakirovic'ten Mücadele Mesajı: "5 Maçımız Var, Devam Etmeliyiz"

Kayserispor'dan Mücadele Dolu Mesaj

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligin sona ermesine rağmen takımı için mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Jakirovic, Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Her Şey Planlandığı Gibi Gidiyor"

Kayserispor'a gelmeden önce sıkıntılı günler yaşandığını hatırlatan Jakirovic, takımda kendisini evinde gibi hissettiğini ifade etti. Ayrıca, oyuncuların performansına ve adanmışlıklarına dikkat çekti. "Matematiksel olarak bazı şeyler netleşene kadar devam etmeliyiz. Önümüzde 5 maçımız var. Kalan maçların hepsinde elimizden gelenin en iyisini sahaya koymak istiyoruz," dedi.

Forvet Hattına Yeni İsim

Jakirovic, Bahoken'in sakatlığı ve Nazon'un sarı kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forvet hattında Talha Sarıarslan'ı oynatmayı düşündüğünü belirtti. Talha'nın antrenmanlardaki performansını öven Jakirovic, "Önünde çok parlak bir gelecek olduğunu düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

Takımdan Moral Mesajları

Oyuncu Ramazan Civelek, Jakirovic'in gelişiyle birlikte takım performansının yükseldiğine dikkat çekti. Civelek, "Bu durumdan çok mutluyuz. Camianın bunları hak ettiğini düşünüyorum," ifadesini kullandı.

Matematiksel Gerçekler

Defans oyuncusu Miguel Cardoso ise, ligde kalmanın kesinleşmediğini, kalan maçlarda son haftalardaki performansı sürdürmeleri gerektiğini dile getirdi.

Antrenman Programı

Kayserispor, Alanyaspor maçına yönelik antrenmanında, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Takım, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenmana katılan Miguel Cardoso gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda...

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü. Antrenmana katılan Miguel Cardoso gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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