Kırıkkale GSK, Haydarpaşa'yı 3-1 Yenerek 3'üncülük Kupasını Kazandı

Kırıkkale GSK, 3'üncülük Kupasının Sahibi Oldu

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig play-off 3'üncülük maçında, Kırıkkale GSK, İstanbul temsilcisi Haydarpaşa'yı 3-1 yenerek sezonu 3. sırada tamamladı.

Maçın Detayları

Alanya İlçesi'nde bulunan Avsallar Hokey Sahası'nda oynanan zorlu mücadelede, Kırıkkale GSK'nin galibiyetini sağlayan goller Sude Nur Kurt, Tuğçe Şahiner ve Aleyna Satılmış'tan geldi. Haydarpaşa'nın tek golü ise Ceyda Korkmaz tarafından kaydedildi.

Törenle Kupa ve Madalyalar Dağıtıldı

Maçın ardından düzenlenen törenle, Kırıkkale GSK'ya 2024-2025 sezonunu 3. sırada tamamlaması sebebiyle kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bu zafer, Kırıkkale GSK'nın başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu, sporcular ve teknik ekip büyük bir sevinçle kupalarını kaldırdı.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig play-off 3'üncülük maçında İstanbul ekibi Haydarpaşa'yı 3-1 yenen Kırıkkale GSK, 2024-2025 sezonunu 3. sırada bitirdi.

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Süper Lig play-off 3'üncülük maçında İstanbul ekibi Haydarpaşa'yı 3-1 yenen Kırıkkale GSK, 2024-2025 sezonunu 3. sırada bitirdi.