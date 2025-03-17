KKTC'de Yağlı Güreşler Edirne Modeliyle Yeniden Canlanıyor

KKTC Güreş Federasyonu, Edirne'nin tecrübesinden yararlanarak yağlı güreşleri yeniden hayata geçirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:39
KKTC'de Yağlı Güreşler Edirne Modeliyle Yeniden Canlanıyor

KKTC'de Hayat Bulacak Yağlı Güreşler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yıllar sonra yağlı güreşleri yeniden düzenlemek için kolları sıvadı. KKTC Güreş Federasyonu ile Türkiye Güreş Federasyonu teknik ekipleri, KKTC'de yağlı güreş etkinliklerinin yeniden hayata geçirilmesi adına kapsamlı bir çalışma başlattı.

Edirne, Geleneksel Yağlı Güreşlerin Mabedi

KKTC Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve antrenör Sezgin Özüzmez, Edirne'ye giderek bu konuda önemli temaslarda bulundu. Özüzmez, “Edirne, 663 yıldır süregelen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin mabedi. Burada öğreneceğimiz çok şey var.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kırkpınar Er Meydanı ve tesislerini gezdiklerini ve teknik konuları kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Özüzmez, “Kıbrıs'ta yağlı güreşleri yeniden canlandırmak istiyoruz.” dedi.

Yağlı Güreşlerin Tarihi ve Geleceği

KKTC'de yağlı güreşlerin tarihine de değinen Özüzmez, bu sporun Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar Lefkoşe'nin Kalavaç köyünde yapıldığını aktardı. Adada üniversite etkinlikleri ve programlarda yağlı güreş gösterilerine yer verildiğini ifade eden Özüzmez, “Yağlı güreşleri Kırkpınar gibi her yıl düzenlemek istiyoruz.” dedi.

Edirne ile İşbirliği

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, KKTC'ye sporun her dalında destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Geçen yıl Kırkpınar'ı izledikten sonra KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar’ın yağlı güreşlerin yapılmasına karar verdiğini aktaran Delen, “Edirne güreşin merkezi olduğu için kendileri Edirne'yi tercih etti.” ifadelerini kullandı.

Delen, KKTC ekiplerine her türlü teknik destek verebileceklerini ve karşılıklı kamp çalışmaları yapacaklarını belirterek, “Birlikte çalışma programı hazırlıyoruz.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yıllar sonra yağlı güreşlerin düzenlenmesi hedefleniyor. ...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yıllar sonra yağlı güreşlerin düzenlenmesi hedefleniyor. KKTC Güreş Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve antrenör Sezgin Özüzmez, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yıllar sonra yağlı güreşlerin düzenlenmesi hedefleniyor. ...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yıllar sonra yağlı güreşlerin düzenlenmesi hedefleniyor. KKTC Güreş Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve antrenör Sezgin Özüzmez, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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