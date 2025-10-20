Kocaelispor Alanyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor: Selçuk İnan'dan Kritik Mesaj

Kocaelispor, 25 Ekim'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor; Selçuk İnan ve Anfernee Dijksteel önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 17:11
Kocaelispor Alanyaspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hazırlıklar ve maç bilgisi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, Körfez Brunga Tesislerinde maç hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Selçuk İnan'ın değerlendirmesi

Selçuk İnan, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada TÜMOSAN Konyaspor maçında alınan 3-2'lik galibiyetin takımın özgüveni açısından değerli olduğunu söyledi.

İnan, galibiyetin Alanyaspor maçı için güven ve iştah anlamında olumlu etkileri olacağını belirterek, "Nihayetinde başka maç, başka bir takım. Bir maç oynadık, kazandık ve bitti. Onun getirisi var ama onunla da yaşamamak gerekiyor. Çok zor bir maç olacak Alanyaspor maçı. İyi bir kadroları var. En azından şu an performansları üst seviyede. Ona göre de hazırlanacağız." dedi.

Futbolun performans işi olduğuna vurgu yapan İnan, oyuncular arasındaki rekabetin önemine değinerek performans gösterenin forma şansı bulacağını ifade etti. İnan ayrıca ilk 11'in sürekli net olmadığını, sakatlıklar ve oyuncu performanslarının kadro seçimini etkilediğini söyledi.

Can Keleş değerlendirmesi

Beşiktaş'tan kiralanan Can Keleş hakkındaki soruya İnan şu yanıtı verdi: "Her antrenman sahada, her oynadığında elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mutlaka performans vereceği zamanlar olacak. İyi niyetiyle mücadele etmeye devam ettiği sürece formayı da belki tekrar alacak. Gollerine başlayacaktır. Bu bir süreç, şu anki görüntüsü sezon boyunca devam edecek diye bir şey yok. Ondan beklentimiz çok fazla, inşallah bu beklentiyi karşılayacak."

Taraftara çağrı

İnan, taraftarlara çağrıda bulunarak, "Bu maç bizim için çok önemli, belki de 9-10 maçlık periyottaki en önemli maç. O yüzden bizi yalnız bırakmasınlar. 'Cumartesi günleri Kocaelisporlu taraftarlar çok fazla maça gelmez.' dediler. Onları yanımızda görmekten çok mutluluk ve onur duyarız. Onlarla çok daha güçlüyüz. Bu takımın onlara ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Dijksteel: "Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Anfernee Dijksteel, TÜMOSAN Konyaspor maçındaki galibiyetin takıma iyi geldiğini, oyuncuların birbirine alıştığını ve hedefe doğru ilerleyeceklerini söyledi. Dijksteel, savunmaya ve hücuma daha fazla katkı sağlamak için çok çalışacağını belirterek, "Çok çalışıp maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Sakat oyuncular

Antrenmanda sakatlığı bulunan Darko Churlinov ve Bruno Petkovic yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

