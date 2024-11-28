Konyaspor'da Adana Demirspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Konyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacağı deplasman maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktörden Açıklamalar

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Adana Demirspor karşılaşması için hafta başından beri çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Uçar, genel durumda iyi olduklarını ve sadece Bazoer’in cezalı olduğunu ifade etti.

Uçar, "Ümit ediyoruz ki Adana Demirspor maçı, iyi neticeyle döneceğimiz bir karşılaşma olur," dedi.

Rakipteki Teknik Değişiklik

Adana Demirspor'daki teknik direktör değişikliğine de değinen Uçar, "Bu, rakibe ister istemez pozitif bir katkı sağlayacaktır. Ancak kendi hazırlığımızı da ona göre yaptık. Adana Demirspor'un 2 puanda olması kimseyi yanıltmamalı. Rakibimiz iç sahada etkili oyunlar oynuyor. Kolay kolay oyundan kopmuyorlar ve birçok maçı da 90'ıncı dakikalara kadar taşıdı. Bizi kolay bir maç beklemiyor, zor bir maç olacak," açıklamasında bulundu.

Futbolculardan Hedefler

Yeşil-beyazlı futbolcu Adil Demirbağ ise takımının maça en iyi şekilde hazırlandığını belirtti. Adil, "Adana'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz. Son iki maçta talihsiz goller yiyerek bir puan aldık. Bunun için üzüldük ancak Adana'da gerekeni yapıp taraftarımızı sevindireceğiz," dedi.

Antrenman Detayları

Konyaspor, antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmasıyla devam ederken, 5’e 2 oyunla sona erdi. Yeşil-beyazlı kafile, bugün Konya’dan Adana’ya hareket edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Recep Uçar yönetiminde devam etti. Teknik direktör Recep Uçar (fotoğrafta), Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi açıklama yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Recep Uçar yönetiminde devam etti. Teknik direktör Recep Uçar (fotoğrafta), Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi açıklama yaptı.