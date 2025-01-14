Konyaspor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Konyaspor'un Teknik Direktörü Uçar: "Bireysel Hatalar Aşırıydı"
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Uçar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, takımlarının sahada iyi mücadele ettiğini ifade etti. Ancak sonuçta bir puan bile kazanamadıklarının altını çizdi.
"Maçta az hata yapmamız gerekiyordu" diyen Uçar, bireysel performanslarının daha iyi olması gerektiğine dikkat çekti. "Maalesef bugün bireysel hataları fazla yaptığımız bir maçtı" Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönetimleriyle ilgili de değerlendirme yapan Uçar, "İki takımın da yöneticileri eserleriyle gurur duysun. Eserinizle övünebilirsiniz. Sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz" ifadelerini kullandı. Uçar, VAR ve hakem kararlarının sağlıklı olmadığını vurguladı. Uçar, sonuç olarak, "Biz sadece bundan kaybetmedik, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi" diyerek sözlerini tamamladı.
Futbol Yönetimi Üzerine Eleştiriler
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yönetimleriyle ilgili de değerlendirme yapan Uçar, "İki takımın da yöneticileri eserleriyle gurur duysun. Eserinizle övünebilirsiniz. Sizler ülke futbolunu bu hale getirdiniz" ifadelerini kullandı. Uçar, VAR ve hakem kararlarının sağlıklı olmadığını vurguladı.
Uçar, sonuç olarak, "Biz sadece bundan kaybetmedik, üzerime düşeni alacağım. İki hafta sonra Galatasaray maçımız var. Hiçbir şey değişmeyecek. Birbirinizle olan rekabet yüzünden dolayı ülke futbolu bu hale geldi" diyerek sözlerini tamamladı.