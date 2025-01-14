Konyaspor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi

Konyaspor'un Teknik Direktörü Uçar: "Bireysel Hatalar Aşırıydı"

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Uçar, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, takımlarının sahada iyi mücadele ettiğini ifade etti. Ancak sonuçta bir puan bile kazanamadıklarının altını çizdi.