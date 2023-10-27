Mağlubiyetin suçunu stada attı: Patrick Kluivert'tan şaşırtan açıklama

Süper Lig'de cumartesi günü oynayacakları Konyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Detaylar haberimizde…







PATRİCK KLUİVERT'TAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA: STADYUMLA ALAKALI BİR LANET VAR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrcik Kluivert, Konyaspor ile oynayacakları maç hakkında şunları söyledi: "Çıkıp 3 puan almak istiyoruz, evimizde kaybetmiyoruz, böyle devam etmek istiyoruz." Kluivert, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda da şanslarının yaver gitmediğini sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk edecek. Antrenman öncesinde Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"En Centilmen Teknik Direktör" ödülünü alırken ilk konuşan Teknik Direktör Patrick Kluivert ise şunları söyledi: "Aslında o gün yapmam gereken her şeyi yaptım. Böyle maçları izlediğinizde, böyle şeyler oluyorsa bu genellikle senin hatandır, bunu düşündüm. Maç içerisinde bu tür olaylarla karşılaşmamız bizim hatamızdı. O yüzden maç sonunda kendimi eleştirdim çünkü olayın hakemle alakası olmadığını düşündüm. Ben sadece kendim ve ekibim için doğru olanı yapıyorum" dedi.

“ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA LANET VAR''

Fatih Karagümrük'ün maçını değerlendiren Kluivert, şunları söyledi: “Böyle maçlardan sonra oyuncularla iletişim kurmanız lazım, yakınlık göstermemiz lazım. Eski bir futbolcu olarak bunu biliyorum.Turnuva sırasında bu olabiliyor, zihinsel olarak bu zorlukları hemen aşmanız gerekiyor.. Ama stadyuma bir lanet yapıştırıldığını düşünüyorum. Çünkü Ankaragücü maçını orada oynadık ve berabere kaldık. Sonrasında Karagümrük'e yenildik.. Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş, 4-0'lık bir mağlubiyet de var. O yüzden stada bağlamak istiyorum” dedi.