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Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Manisa FK, 4 Mayıs Pazar günü Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara hız verdi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 19:04
Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Bu önemli maçın hazırlıklarına kulüp, hemen başladı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda, teknik direktör Taner Taşkın yönetti. Cumartesi günü oynanan Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunlarıyla idmana devam etti.

Manisa FK, Pazar günü saat 16.00'da yapılacak olan müsabakanın hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın...

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda Muhammet Ensar Akgün (sağda) yer aldı.

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın...

Manisa FK, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında sahasında Teksüt Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fikri Bayrıl Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda Muhammet Ensar Akgün (sağda) yer aldı.

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