Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde 6. Ayak Heyecanı Başladı

Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 6. Ayağı Başladı

Muğla'nın güzel ilçesi Marmaris, bu yıl 16. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayak mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Yarış, Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya gibi 11 farklı ülkeden katılan 31 yelkenli yat ve 300 sporcunun katılımı ile başlamıştır.

Yarışların Hazırlıkları Tamamlandı

Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı tarafından kulüp bahçesinde verilen brifingle hazırlıklarını tamamlarken, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarış öncesinde körfezde antrenman turlarına katıldılar.

Renkli Anlar ve İlk Gün Yarışları

Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe ulaşmaya çalıştı. İlk gün yapılan iki yarışta, balonlarını açan yatlar, görsel bir şölen sunarak renkli görüntüler oluşturdu.

Son Ayak Yarın Gerçekleşecek

Bu yılki trofenin son ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak. Yarış severler için heyecan dolu anların yaşanacağı belirtiliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayak mücadelesi başladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16'ncısı düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 6. ayak mücadelesi başladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 6. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 31 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.