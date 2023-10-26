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Mauro Icardi'den gurur dolu paylaşım

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Mauro Icardi'den gurur dolu paylaşım
Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Icardi sosyal medyadan gurur veren paylaşım yaptı! Tüm detaylar haberimizde.

Bayern Münih maçında tek golün sahibi olan Mauro Icardi sosyal medya hesabından gönülleri fetheden paylaşım yaptı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ICARDİ'DEN GURUR DOLU PAYLAŞIM

Galatasaray Bayern Münih karşılaşmasına sakatlığına rağmen iğneyle çıkan Icardi karşılaşmada panenka penaltısıyla gol attı. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın gündemine oturan Icardi sosyal medya hesabından karşılaşmayla ilgili şu paylaşımı yaptı; 'Günaydın Aslanlar. Bugün güne bu fotoğrafla başlıyorum. 

icardi'den gurur dolu paylaşım

Bu kulüp benim için çok önemli, çok temsili ve çok özel. Şampiyonlar Ligi'nde en iyilerin yarıştığı böyle önemli bir Avrupa maçında aldığımız mağlubiyetten sonra sessiz kalıp işimize bakmak kolay olanı. Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylüyorum. Dünkü sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu size anlatamam. Her anda, her maçta insanların olan sevgisine minnettarım. Bu projeye inanıyorum, bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim. Projenin arkasında duran çalışanların hepsi yürekten ve tutkuyla en iyisini yapıyor.' 

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