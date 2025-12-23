Melikgazi Kayseri - Dardanel Çanakkale: 12. Hafta Maçı Taraftara Ücretsiz

Maç Detayları

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol ile Dardanel Çanakkale Belediyespor arasındaki 12. hafta karşılaşması, taraftarlara ücretsiz olarak açıldı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, iki haftalık aradan sonra lige dönüyor. Sarı kırmızılı ekip, ligin 12. hafta mücadelesinde yarın kendi evinde Dardanel Çanakkale Belediyespor takımını konuk edecek. Karşılaşma 24 Aralık Çarşamba günü saat 17.00'da Kadir Has Spor Salonu'nda oynanacak.

Maçı yönetecek hakemler: Ahmetmurat Arıkanlı, HasanOk ve İsmail Bayram.

Güncel puan durumuna göre Melikgazi Kayseri Basketbol topladığı 13 puan ile 8. sırada yer alırken, Dardanel Çanakkale Belediyespor ise topladığı 11 puan ile 10. sırada bulunuyor.

Spor severler karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek.

