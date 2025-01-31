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Mersin'de Üniversiteler Arası Bocce Şampiyonası Heyecanı Başladı

Mersin'deki Üniversiteler Arası Bocce Şampiyonası, 27 üniversiteden 122 sporcu ile başladı. Bu organizasyon, bocce sporunun gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:40
Mersin'de Üniversiteler Arası Bocce Şampiyonası Heyecanı Başladı

Mersin'de Üniversiteler Arası Bocce Şampiyonası Heyecanı Başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler Arası Türkiye Bocce Şampiyonası, Mersin'de başlamış bulunuyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyona, 27 üniversiteden 122 sporcu katılıyor.

Açılış Töreninde Vali Pehlivan ve TÜSF Başkanı Türkmen Açıklamalarda Bulundu

Açılış töreni, Mersin'deki Toroslar Bocce Tesisi'nde düzenlendi. Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Sporu Tabana Yayıyoruz" sloganıyla atılan adımların her branşta başarı getirdiğini ifade etti. Pehlivan, Mersin'de yeni spor tesislerinin inşa edilmesi ve lisanslı sporcu sayısının 210 binin üzerine çıkması konularında bilgi verdi. Ayrıca, 2024 verilerine göre 2 bin bocce sporcusunun bulunduğunu ve bunlardan 58'inin milli unvanı kazandığını vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de organizasyonun üniversite sporlarının gelişimindeki önemine değinerek, bocce branşının yaygınlaşmasına katkıda bulunma hedefini dile getirdi.

Bocce Disiplinleri ve İlk Organizasyon Deneyimi

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, Toroslar Bocce Tesisi'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürdüğünü belirtti. Türkmen, "Petank, raffa ve volo olmak üzere 3 disiplinden oluşan ve ilk kez düzenlenen bu şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz." dedi. Ayrıca, organizasyonculuğa katkıda bulunan paydaşlara teşekkür etti.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da açılış etkinliğine katılım gösterdi. Bocce heyecanı, 2 Şubat'ta sona erecek olan bu organizasyonla Mersin'de yaşanacak.

Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Arası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası'na 27 üniversiteden...

Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Arası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası'na 27 üniversiteden 122 sporcu katılıyor.

Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Arası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası'na 27 üniversiteden...

Mersin'de düzenlenen Üniversiteler Arası (ÜniLig) Türkiye Bocce Şampiyonası'na 27 üniversiteden 122 sporcu katılıyor.

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