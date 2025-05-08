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Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maç için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:36
Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Bahçeşehir Koleji Maçına Hazırlanıyor

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, Mersin ekibi, başantrenör Can Sevim yönetiminde, Servet Tazegül Spor Salonu'nda antrenman yaparak taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Açıklamada, Can Sevim'in görüşlerine yer verildi. Sevim, Bahçeşehir Koleji'nin geniş bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Sahaya kazanmak için çıkan bir takım olduk. Önümüzde 2 maçımız kaldı, bu maçları kazandığımız takdirde büyük ihtimalle doğrudan 6. sıradan play-off'a gireceğiz. Rakiplerimizin oynayacağı maçlar da oldukça önemli. Bahçeşehir Koleji maçı bizim için kritik bir öneme sahip. Ayrıca, hasta ve sakatlık yaşayan oyuncularımız da mevcut. Sahada kim olursa olsun, her biri pozisyonunun bilincinde olarak elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Brady Manek ise takım halinde mücadele ettiklerini ve istedikleri sonucu almayı hedeflediklerini belirtti.

Bahçeşehir Koleji ile Mersin Spor, 9 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki antrenmanla devam etti. Antrenmana Gabriel Olaseni de (sağda) katıldı.

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji...

Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki antrenmanla devam etti. Antrenmana Gabriel Olaseni de (sağda) katıldı.

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