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Meryem Betül Çavdar, 2028 Olimpiyatları İçin Hedeflerini Büyütüyor

Meryem Betül Çavdar, Paris 2024'te elde ettiği başarıyı daha ileri götürerek 2028 Olimpiyatları için büyük hedefler belirledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:22
Meryem Betül Çavdar, 2028 Olimpiyatları İçin Hedeflerini Büyütüyor

Meryem Betül Çavdar, 2028 Olimpiyatları İçin Hedef Büyütüyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, 2028'deki olimpiyatlar için iddialı hedefler belirledi. Çavdar, ortaokul yıllarında spora başlayan bir genç sporcu olarak 2017 yılında Para Tekvando Milli Takımı'na katıldı.

Paris 2024'ün Gururu

Afyonkarahisar'a dönen Çavdar, Paris’te elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu ifade etti: "Oyunlarda 5 madalya kazanarak dünyada en fazla madalya alan ülke olarak tarih yazdık." Paris’teki atmosferin kendisine çok şey kattığını vurgulayan Çavdar, "Tokyo’da pandemi yüzünden bu heyecanı tam yaşayamamıştık. Ancak Paris’in ortamı gerçekten eşsizdi," dedi.

Bronz Madalya Sevincini Paylaştı

Çavdar, bronz madalya için büyük bir mücadele verdiğini belirterek, "İlk maçımda kaybetmiş olmama rağmen, bronz madalya için adeta iki altın madalya değerinde maç yaptım. Bu başarı benim için çok değerli," diye konuştu. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu başarıyı ülkesine kazandırmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

2028 Hedefleri ve Hazırlıklar

Çavdar, 2028 Olimpiyatları için önünde dört yıl olduğunu ve bu süre zarfında dünya ve Avrupa şampiyonalarından altın madalya hedeflediklerini dile getirdi. "Bu üç yıl içinde bu madalyaları toplamak istiyoruz ve 2028 için büyük hedefler belirleyeceğiz," şeklinde konuştu.

Jackie Chan ile Madalya Töreni Deneyimi

Madalya töreninde yaşadığı heyecanı da paylaşan Çavdar, "Jackie Chan’den madalya almak benim için hayatımın en güzel anlarından biriydi. Onun gibi bir ustadan ödül almak pastanın üstüne çilek oldu," diye ekledi.

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