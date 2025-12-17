Fatih Tekke: "Kaybettiğimiz için üzgünüz" — Trabzonspor, Alanyaspor Mağlubiyeti

Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Corendon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından avantajlarını kaybettiklerini belirterek kalan üç karşılaşmayı kazanma hedefiyle mücadele edeceklerini söyledi.

Tekke'nin değerlendirmesi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Tekke, gruplardaki zor maçlardan bir tanesi oynadıklarını belirterek,

"Beklemediğimiz bir mağlubiyet. İlk yarıda rakip adına olumlu konuşabileceğim şeyler var. Bizim adımıza konuşacağımız olumlu şeyler yok. İkinci yarıda tamamen oyunun hakimiydik. İkinci yarıdaki demeler istediğimiz şeylerdi. Neticesinde uzun bir süre sonra evimizde kaybettik. Olamaması gereken bir şeydi ama yapacak bir şey yok. Üzgünüz, hemen reaksiyon verip pazartesi günü zor bir maç oynayacağız. Takımın durumu sakatlıkların durumuna baktığımız da zor bir süreç bizi bekliyor"

"Trabzonspor her maçı kazanmak için çıkar, sadece kupayı değil her maçı önemsiyoruz. Bu maçı kaybederek avantajımızı kaybettik, üzgünüz. Süreci yaşayarak ne durumda olacağımızı göreceğiz. Ligde nasıl her maçı önemsiyorsak kupada da aynı. Sakatlıklarımızın çok oluşuyla yakalandık gibi bir durum oldu. Grupta kalan 3 maçı da kazanmamız lazım. Kâğıt üzerinde yazıldığı gibi değil oyun. Maç maç bakacağız. Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile önemli bir maç oynayacağız. Bugün için üzgünüz"

Sakatlıklar ve kadro

Tekke, sakat oyuncular ve kadro durumuna ilişkin şunları aktardı:

"Folcarelli tam yürüyemiyor ama pazartesi günü oynamasını bekliyorum. Hepimizin beklentisi. Mustafa Eskihellaç’ın, 4 haftası var. Savic’in bugün oynaması avantaj. Kadro bütünlüğünden bahsedersek bunları anlatıyorduk. Onuachu ve Oulai’nin olmayışı bu takım için önemli eksikler. Bu zorluklarda nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da edeceğiz. Bu tip maçlarda bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Benim takımım bu reaksiyonu verecek. Kalacaklar ve gidecekler yoğun bir gündem. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Nwakaeme’nin durumu iyi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bizimle birlikte çalışıyor"

